Энди Маррей — Александр Бублик: прогноз Ярослава Перканюка на игру турнира в Штутгарте

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч турнира в Штутгарте Энди Маррей — Александр Бублик.
Ставка: ТБ 23.5 эйса за 1.70.
«Энди Маррею 35 лет, в последние годы он больше времени залечивает травмы, чем выступает в туре. Британец пережил серию серьёзных операций, чтобы продлить профессиональную карьеру. Но возраст и проблемы со здоровьем не лучшим образом отразились на игре Энди. Он больше не может похвастаться былой работой ног, выносливостью и цепкостью. Маррей пытается адаптировать свою игру под нынешние возможности, но пока получается с переменным успехом.
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Маррей старается действовать на корте в сверхагрессивной манере. Но это не тот теннис, в который он играл на протяжении всей карьеры, поэтому британец допускает много ошибок. В чём прибавил Энди, так это в подаче. Он изменил технику замаха, стал чаще варьировать первый мяч и больше подаёт эйсов.
Бублик – один из самых непредсказуемых игроков в туре. Трудно предвидеть, когда представитель Казахстана выйдет на корт и будет отбывать номер, а когда бороться и выкладываться на все 100%. За сезон Александр выстреливает всего на нескольких соревнованиях, благодаря которым со скрипом держится в топ-50 рейтинга. Бублик не скрывает, что терпеть не может теннис и выступает только из-за денег.
Бублик строит игру за счёт подачи. Когда проходит первая подача, либо обостряющий удар он практикует игровой стиль serve and volley (выходит к сетке). В розыгрышах Александр действует в атакующей манере и терпеть не может отыгрывать в обороне. По этой причине он без шансов проигрывает всем подряд на грунте.
Маррей по-прежнему опасен, особенно на домашних травяных турнирах. Но и Бублик способен на местных покрытиях показывать свою лучшую игру. Оба теннисиста уверенно подают на траве, особенно Бублик, который не боится двойных ошибок и остро подаёт даже на втором мяче. Думаю, эйсов будет огромное количество», — сказал Перканюк.
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