Швейцария — Испания: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги наций в Женеве

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Лиги наций Швейцария — Испания.



Ставка: Испания не проиграет и ТБ 1.5 за 1.71.



«Обе команды отвратительно начали Лигу наций по своим меркам. Швейцария проиграла оба матча, причём от Португалии получила четыре «сухих» мяча, а проигрыш Чехии вообще ни в какие ворота не лезет. Испанцы дважды сыграли вничью.

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Игра испанцев с Чехией не впечатлила, но я надеюсь, что в матче с Швейцарией они одержат наконец-то первую победу. Но пугает то, что у испанцев отвратительная оборона. Это было видно по первым двум матчам. Особенно отличился крайне неуверенной игрой Эрик Гарсия. Оборона сборной Испании может в любой момент накосячить, поэтому ставить на чистую победу сборной Испании немного страшновато.



Мне нравится ставка на то, что сборная Испании не проиграет при тотале больше 1.5. Вторая ставка – победа Испании с форой (0). С трудом представлю, что испанцы проиграют этот матч. Разница в классе между сборными Швейцарии и Испании колоссальная. Также я поставлю на гол сборной Испании во втором тайме, учитывая, как команда прибавила во втором тайме игры с Чехией», — сказал Вишневский.



Экспресс с коэффициентом 15.72 на Лигу наций.



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