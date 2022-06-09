Швейцария — Испания: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги наций в Женеве

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Лиги наций Швейцария — Испания.
Ставка: Испания не проиграет и ТБ 1.5 за 1.71.
«Обе команды отвратительно начали Лигу наций по своим меркам. Швейцария проиграла оба матча, причём от Португалии получила четыре «сухих» мяча, а проигрыш Чехии вообще ни в какие ворота не лезет. Испанцы дважды сыграли вничью.
Тимофеев обвинил Рианчо в разрушении чемпионского «Спартака».
Игра испанцев с Чехией не впечатлила, но я надеюсь, что в матче с Швейцарией они одержат наконец-то первую победу. Но пугает то, что у испанцев отвратительная оборона. Это было видно по первым двум матчам. Особенно отличился крайне неуверенной игрой Эрик Гарсия. Оборона сборной Испании может в любой момент накосячить, поэтому ставить на чистую победу сборной Испании немного страшновато.
Мне нравится ставка на то, что сборная Испании не проиграет при тотале больше 1.5. Вторая ставка – победа Испании с форой (0). С трудом представлю, что испанцы проиграют этот матч. Разница в классе между сборными Швейцарии и Испании колоссальная. Также я поставлю на гол сборной Испании во втором тайме, учитывая, как команда прибавила во втором тайме игры с Чехией», — сказал Вишневский.
Экспресс с коэффициентом 15.72 на Лигу наций.
Почему сборная Испании обыграет Швейцарию в Лиге наций.
Александр Ляказетт спустя пять лет вернулся в «Лион».
Эквадору грозит отстранение от ЧМ-2022 за подделку документов.
Тренер сборной Украины Петраков резко ответил на вопрос о составе команды.
Ловчев: у «Спартака» один путь — приехать в Питер и обыграть «Зенит»!
- 9 июня 2022
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:22
-
05:33
-
04:47
-
04:00
-
01:38
- 8 июня 2022
-
20:44
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00