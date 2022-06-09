«Рейнджерс» — «Тампа»: букмекеры назвали фаворита 5-го матча серии НХЛ

10 июня состоится пятый матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи — в 3:00 мск.

Прогноз на матч «Рейнджерс» — «Тампа» с коэффициентом 2.89.

Счёт в серии до четырёх побед равен — 2-2. «Рейнджерс» одержали две победы на своём льду, но дважды уступили в гостях.

Эксперты склоняются к победе действующего обладателя Кубка Стэнли: заключить пари на успех «Лайтнинг» в основное время предлагается с коэффициентом 2.33. Победа «Рейнджерс» идёт за 2.95, ничья после трёх периодов — за 4.32.



Аналитики сомневаются, что пятый матч серии «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» станет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 2.28, тотал меньше 5.5 гола — за 1.77.

На итоговую победу «Рейнджерс» в пятом матче дают 2.15, на успех «Тампы» с учётом овертайма — 1.80.

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