Швейцария — Испания: какие ставки на матч Лиги наций, смотреть прямую трансляцию онлайн

9 июня состоится матч 3-го тура Лиги наций Швейцария — Испания. Начало игры запланировано на 21:45 мск.
Итальянский журналист оценил в 1% вероятность того, что Ваноли останется в «Спартаке».
Явным фаворитом считаются подопечные Луиса Энрике: поставить на победу испанцев предлагается с коэффициентом 1.98. Успех сборной Швейцарии идёт за 4.35. Ставки на ничью принимаются за 3.74.
Аналитики ждут, что голов в матче Швейцария — Испания окажется немного: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87.
Если забьют футболисты сборной Швейцарии, сыграет коэффициент 1.53. Гол в исполнении испанцев идёт с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.
На гол в каждом тайме дают 1.75, на нулевую ничью — 14.0.
Экспресс с коэффициентом 15.72 на Лигу наций.
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