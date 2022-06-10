Португалия — Чехия: результат матча, кто выиграл, какой счёт, как сыграл Роналду

Сборная Португалии одолела Чехию в третьем туре Лиги наций УЕФА. Матч состоялся в Лиссабоне.

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На 33-й минуте Бернанду Силва с правого фланга выполнил передачу на Жоау Канселу, который вывел сборную Португалии вперёд.



Спустя пять минут Бернарду отдал пас на ход Гонсалу Гедешу, который пробил низом под дальнюю штангу. Голкипер сборной Чехии зацепил мяч, но тот всё же влетел в ворота.

Нападающий сборной Португалии провёл на поле всю встречу, но не смог отметиться результативными действиями.

Сборная Португалии после трёх туров Лиги наций занимает первое место в своей группе с семью очками. Чехия набрала четыре балла.

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