Северная Македония — Грузия: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

Сборная Грузии разгромила Македонию в матче третьего тура Лиги наций. Встреча состоялась в Скопье на стадионе «Тоше Проески».

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Итоговый счёт — 3:0 в пользу сборной Грузии. Все голы были забиты после перерыва.

В дебюте второго тайма Буду Зивзивадзе вывел гостей вперёд. На 62-й минуте бывший футболист казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия удвоил преимущество своей команды, голевой пас выполнил Отар Китеишвили.

На исходе основного времени Отар Китеишвили довёл счёт до разгромного. Результативной передачей отметился Ника Квеквескири.

Сборная Грузии после трёх туров занимает первое место в группе с девятью очками. Команда Северной Македонии набрала четыре балла.

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