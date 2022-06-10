Австрия – Франция: прогноз Егора Титова на матч Лиги наций

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Австрия – Франция в 3-м туре Лиги наций сезона-2022/2023.
Ставка: победа Франции и ТМ 3.5 за 2.30.
«Франция в Лиге наций успела проиграть дома Дании и сыграть вничью в Хорватии. В обоих матчах французы вели в счете, но в концовках пропускали. Это говорит о том, что есть проблемы.
Уткин объяснил свои слова про Федотова историей из 2019 года.
Во-первых, с настроем не все гладко, французы считают, что должны побеждать малой кровью. Во-вторых, возможно, тренерский штаб ошибается с составом и замены не делает в нужное время. Но главное все-таки — отсутствие должной концентрации на протяжении всех 90 минут. Это мешает получить нужный результат.
Австрия после крупной победы над Хорватией проиграла дома Дании. Моментов было не меньше, чем у датчан, но реализация подвела. Не увидел ничего особенного в этой команде, которую только что возглавил Рангник. Это не уровень Франции.
Думаю, после двух пощёчин французы сумеют показать то, на что они способны. Ну, по крайней мере, я верю в их победу. Мне кажется, она может быть сухой, но все-таки подстрахуюсь и сыграю Францию через тотал меньше 3,5 мяча», — сказал Титов.
Прогноз с коэффициентом 9.60 на матч Украина — Армения.
УЕФА накажет сборную Германии за игру в форме женской команды.
Мартинес: когда говорит Месси, даже президент Аргентины затыкается.
Баженов: возвращение Карпина в «Спартак» напрашивается.
Экспресс на Лигу наций с коэффициентом 137.92.
Главный тренер «Факела»: мне близки идеи Юргена Клоппа.
Игнатов трогательно попрощался с Ваноли на итальянском языке.
- 10 июня 2022
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
06:00
-
05:14
-
04:27
-
03:40
-
01:32
- 9 июня 2022
-
21:13
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:22
-
05:33
-
04:47
-
04:00
-
01:38
- 8 июня 2022
-
20:44
-
19:30
-
19:00