Австрия – Франция: прогноз Егора Титова на матч Лиги наций

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Австрия – Франция в 3-м туре Лиги наций сезона-2022/2023.



Ставка: победа Франции и ТМ 3.5 за 2.30.



«Франция в Лиге наций успела проиграть дома Дании и сыграть вничью в Хорватии. В обоих матчах французы вели в счете, но в концовках пропускали. Это говорит о том, что есть проблемы.

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Во-первых, с настроем не все гладко, французы считают, что должны побеждать малой кровью. Во-вторых, возможно, тренерский штаб ошибается с составом и замены не делает в нужное время. Но главное все-таки — отсутствие должной концентрации на протяжении всех 90 минут. Это мешает получить нужный результат.



Австрия после крупной победы над Хорватией проиграла дома Дании. Моментов было не меньше, чем у датчан, но реализация подвела. Не увидел ничего особенного в этой команде, которую только что возглавил Рангник. Это не уровень Франции.



Думаю, после двух пощёчин французы сумеют показать то, на что они способны. Ну, по крайней мере, я верю в их победу. Мне кажется, она может быть сухой, но все-таки подстрахуюсь и сыграю Францию через тотал меньше 3,5 мяча», — сказал Титов.



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