Стефанос Циципас – Энди Маррей: прогноз Владимира Чаплыгина на матч в Штутгарте

Профессиональный спортивный аналитик Владимир Чаплыгин дал прогноз на четвертьфинальный матч мужского турнира в Штутгарте Стефанос Циципас – Энди Маррей.



Ставка: победа Циципаса по эйсам с форой (0) за 1.56.



«Для начала давайте посмотрим статистику сегодняшних соперников. Нас интересуют только матчи на траве, проведенные за последний год.

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Стефанос Циципас в среднем за гейм делает 0,79 эйса, а от своих соперников пропускает 0,67 эйса. Энди Маррей в среднем за гейм делает 0,49 эйса, а от соперников пропускает с частотой 0,65 эйса за гейм. Как видите, в игре на приеме у британца есть небольшое преимущество в две сотых, но оно не сравнится с тем огромным разрывом, который наблюдается в игре на своей подаче: тут грек превосходит своего оппонента чуть ли не в два раза.



За свою карьеру теннисисты ни разу не играли друг против друга на траве. Единственный очный поединок состоялся 30 августа 2021 года в рамках первого круга US Open. Тогда по итогам затяжного пятисетового противостояния счет по эйсам был 19-9 в пользу грека.

Но при этом надо держать в голове, что перед нами результат, продемонстрированный, во-первых, на открытом харде, а, во-вторых, Маррей тогда еще только-только вкатывался в профессиональный тур после тяжелой операции. Сейчас он чувствуют себя намного бодрее. Поэтому предлагаю сделать ставку не на победу Циципаса по эйсам, а на нулевую фору», — сказал Чаплыгин.

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