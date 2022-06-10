Лоренцо Сонего — Маттео Берреттини: прогноз Ярослава Перканюка на игру турнира в Штутгарте

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч турнира в Штутгарте Лоренцо Сонего — Маттео Берреттини.



Ставка: победа Сонего с форой (+3) за 1.50.



«Третий сезон подряд Сонего уверенно держится в топ-40 рейтинга. Это далеко не предел итальянца, но пока у него нет результатов на крупных соревнованиях. Большинство очков Лоренцо набирает на ATP 250 и 500, где пользуется слабой конкуренцией.

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Кроме этого, Сонего – теннисист настроения, в неудачный день он может без борьбы проиграть любому сопернику в туре. Этот сезон складывается провально для Сонего, итальянец ни на одном турнире еще не выиграл больше трех матчей.



Сонего – универсальный игрок. Из сильных сторон стоит отметить подачу, атакующий потенциал и стабильный форхенд. Чего не хватает Лоренцо, так это выдержки в розыгрышах, он не любитель отрабатывать в обороне и если действует на контратаках, то при первой возможности пытается перехватить инициативу, что заканчивается невынужденными ошибками. Когда Лоренцо в оптимальной форме, он уверенно себя чувствует на всех покрытиях.



Прошлый сезон выдался невероятным в исполнении Берреттини. Он проявил себя на грунте, где выступал в финальных стадиях престижных соревнований, затем сыграл в финале Уимблдона. После этого начался спад, который продолжается по сегодняшний день. Маттео внезапно сбавил во всех игровых аспектах, затем получил травму, а недавно стало известно, что он разошелся с Томлянович (встречались несколько лет). На данный момент итальянец только возвращается в тур и набирает форму, поэтому от него трудно ожидать чего-то конкретного.

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Берреттини действует на корте исключительно в сверхатакующей манере. При первой возможности итальянец пытается прострелить и выбежать к сетке. Ключевой аспект в игре Маттео – подача. Берреттини обладает мощным и стабильным форхендом, но крайне неуверенно отыгрывает с бэкхенда. Итальянец зависит от игровой практики, иначе допускает в разы больше ошибок.



Букмекеры выставили Берреттини фаворитом, но это только из-за высокого положения в рейтинге и прошлогодних результатов на траве. На данный момент Маттео в плохой форме, он слабо отыграл против Албота, где выиграл только благодаря подаче. Сонего умеет играть на траве (даже выигрывал ATP-турнир на этом покрытии).

Лоренцо хоть и проводит невнятный сезон, но в Штутгарте показывает свою лучшую игру. Предлагаю поставить на победу Сонего с форой (+3), также рекомендую присмотреть к эйсам и тоталу больше в матче», — сказал Перканюк.

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