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Австрия – Франция: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги наций

Австрия – Франция: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги наций
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Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Австрия – Франция в третьем туре Лиги наций сезона-2022/2023.

Ставка: победа Франции за 1.83.

«Мне кажется, сборная Австрии сейчас переживает естественную реновацию под руководством Ральфа Рангника. Немножко обновляется состав. В принципе, выбор игроков у австрийской команды не такой богатый, но хорошие футболисты есть.

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Тем не менее французы прямо сейчас видятся мне большей силой. Это команда, которая на ходу, которая знает, как играть даже не первым составом. И самое главное — в ней сейчас не происходит революции, а в австрийской сборной как раз этот процесс сейчас и идёт.

Я выберу ставку — победа сборной Франции. Коэффициент — 1.83. Не знаю, что здесь можно лучше искать. Мне бы вообще такой вариант виделся за 1.60 или 1.55. Но раз дают 1.83, значит, хорошие сапоги надо брать. Ставим на французов», — сказал Андронов.

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