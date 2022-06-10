Австрия – Франция: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги наций

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Австрия – Франция в третьем туре Лиги наций сезона-2022/2023.
Ставка: победа Франции за 1.83.
«Мне кажется, сборная Австрии сейчас переживает естественную реновацию под руководством Ральфа Рангника. Немножко обновляется состав. В принципе, выбор игроков у австрийской команды не такой богатый, но хорошие футболисты есть.
Кафельников: в «Спартаке» надо менять владельца, а не тренеров.
Тем не менее французы прямо сейчас видятся мне большей силой. Это команда, которая на ходу, которая знает, как играть даже не первым составом. И самое главное — в ней сейчас не происходит революции, а в австрийской сборной как раз этот процесс сейчас и идёт.
Я выберу ставку — победа сборной Франции. Коэффициент — 1.83. Не знаю, что здесь можно лучше искать. Мне бы вообще такой вариант виделся за 1.60 или 1.55. Но раз дают 1.83, значит, хорошие сапоги надо брать. Ставим на французов», — сказал Андронов.
Уткин объяснил свои слова про Федотова историей из 2019 года.
Экспресс на Лигу наций с коэффициентом 137.92.
Мостовой: Карпин не возглавит «Спартак» даже после ухода Федуна.
Игнатов попрощался с Ваноли на итальянском языке.
Прогноз с коэффициентом 9.60 на матч Украина — Армения.
Мартинес: когда говорит Месси, даже президент Аргентины затыкается.
- 10 июня 2022
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
06:00
-
05:14
-
04:27
-
03:40
-
01:32
- 9 июня 2022
-
21:13
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:22
-
05:33
-
04:47
-
04:00
-
01:38