Австрия — Франция: ставка Александра Елагина на матч Лиги наций 10 июня

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги наций Австрия — Франция.



Ставка: победа Франции с форой (-1.5) за 3.36.



«Это первая группа элитной Лиги А, в которой датчане лидируют с шестью очками. Австрия идёт второй, набрав три очка, а в активе Франции и Хорватии по одному баллу.

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Австрию теперь возглавляет Ральф Рангник, до недавнего времени работавший с «Манчестер Юнайтед», с которым он финишировал лишь на шестом месте в АПЛ. Австрийцы не смогли пробиться на мировое первенство, поэтому команду возглавил Рангник.



Франция неудачно стартовала в Лиге наций, дважды не сумев победить, пропуская в концовке и набрав всего одно очко. В последний раз соперники встречались 13 лет подряд, и тогда со счётом 3:1 выиграли французы. Мы вправе от предстоящего матча ждать зрелищного футбола и голов. На мой взгляд, класс действующих чемпионов мира выше. Поэтому ожидаю уверенную победу французов», — сказал Елагин.



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