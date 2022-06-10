Австрия — Франция: прогноз Александра Неценко на матч третьего тура Лиги наций

Комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч Лиги наций Австрия — Франция.



Ставка: победа Франции и ТМ 5.5 за 1.79.



«Давайте поговорим о предстоящем матче Лиги наций, в котором Австрия примет Францию.

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Напомню, что действующие победители турнира и чемпионы мира пока не одержали ни одной победы. Всё больше заявлений идёт от тренерского штаба французской сборной и от игроков, что пора уже эту историю прерывать. Хотя Франция в первую очередь в этой Лиге наций заботится об экспериментах. Она пробует большое количество игроков, разные схемы, поэтому эксперименты будут. В стартовый состав вернулись Бензема и Гризманн, который не забивает уже 21 встречу подряд, но является полезным игроком для всех остальных в линии атаки. Мбаппе по-прежнему травмирован. Есть потери, но состав существенно поменяется по сравнению с игрой с Хорватией, где играли практически дублёры.



У австрийцев большие кадровые потери в линии обороны. Этими проблемами должен воспользоваться в том числе и Карим Бензема.



Что касается личных встреч, то Франция выиграла в 12 из последних 17 игр, тогда как Австрия выиграла всего один матч. Текущая форма Австрии неважная, хотя команда играет результативно и регулярно забивает.



Франция забивает 22 матча подряд, 11 матчей подряд на выезде они провели без поражений. Здесь мы можем искать победу сборной Франции и не подстраховываться, так как последнее поражение у Франции в Лиге наций было в 2018 году, а у австрийцев всего одна победа в пяти домашних матчах.



Я возьму победу сборной Франции через тотал меньше 5,5 за 1.79. Я возьму победу сборной Франции в 1–2 мяча за 2.08, а также возьму гол Карима Бензема за 2.10. Он проводит выдающийся сезон, у него в 46 матчах клубного сезона 44 забитых мяча. К тому же он забивал во всех пяти последних матчах сборной Франции. Он отдохнул в матче с Хорватией, поэтому выйдет в стартовом составе и забьёт», — сказал Неценко.

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