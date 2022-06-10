Австрия — Франция: во сколько начало матча Лиги наций, смотреть прямую трансляцию онлайн

10 июня состоится матч третьего тура Лиги наций Австрия — Франция. Начало игры — в 21:45 мск.



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Сборная Франции набрала в двух стартовых турах Лиги наций лишь одно очко.



Эксперты считают явным фаворитом действующих чемпионов мира: поставить на победу Франции предлагается с коэффициентом 1.80. Успех австрийцев доступен за 4.55. Ставки на ничью принимаются за 3.64.



Аналитики полагают, что матч Австрия — Франция не окажется результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85.



Если забьют футболисты сборной Австрии, сыграет коэффициент 1.56. Гол в исполнении сборной Франции доступен с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.88.



Если сборная Австрии не проиграет, зайдёт коэффициент 2.07. Победа французов с разницей в два и более мяча доступна за 3.20.



Экспресс на Лигу наций с коэффициентом 137.92.

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