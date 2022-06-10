Дания — Хорватия: прогноз Эльвина Керимова на встречу Лиги наций

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Дания — Хорватия в рамках Лиги наций.
Ставка: победа Дании и ТБ 1.5 за 2.35.
«Говорим о Лиге наций, Дания против Хорватии. Датчане после двух туров набрали 6 очков, после Евро команда продолжает играть на высочайшем уровне уже на протяжении года. Возможно, это одна из сильнейших европейских сборных здесь и сейчас.
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По качеству игры, по качеству тренерской работы, по качеству идей и их реализации у Дании уникальная сборная. Датчане обыграли Францию и Австрию с одинаковым счетом 2:1. Дания играет результативно и красиво, а главное — стабильно.
Что касается Хорватии, то они уступили дома Австрии 0:3, что было неожиданно. Австрийцы были очень эффективны. Хорватия проблемная, команда продолжает стареть, если говорить о среднем возрасте игроков. По качеству игры Хорватия не убеждает в том, что она способна решать серьезные задачи на предстоящем чемпионате мира.
Очевидный фаворит в предстоящей игре – Дания. Она должна взять свое на домашнем поле. Мне кажется, что Дания победит и тотал будет больше 1.5 с коэффициентом 2.35», — сказал Керимов.
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