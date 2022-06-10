Беларусь — Казахстан: прогноз Егора Титова на встречу дивизиона С Лиги наций

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Беларусь – Казахстан в третьем туре Лиги наций сезона-2022/2024.



Ставка: ничья за 3.02.



«Казахстан очень здорово начал Лигу наций. С двумя победами он возглавил группу. Сначала победили дома Азербайджан, а затем преподнесли сенсацию, выиграв на выезде у Словакии — 1:0. Этого никто не ждал.

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За два матча ни одного мяча команда не пропустила. И сейчас есть реальный шанс зацепиться за путёвку на чемпионат Европы через Лигу наций. Ещё многое предстоит сделать, но дорога через Лигу наций может получиться короче, чем через обычный отбор.



Белорусы играют на нейтральном поле. Словакам проиграли минимально, с Азербайджаном очки поделили, но пока забить не могут. Не удалось собрать сильнейший состав, не хватает исполнителей. Но думаю, что казахов Беларусь не боится, несмотря на их результаты. То есть психологически белорусы будут чувствовать себя комфортно. Казахстан же после двух побед может испугаться собственной прыти и сыграть поаккуратнее. Для него здесь и ничья будет хорошим результатом. Он останется лидером.



Поэтому я рискну и поставлю на ничью в этой встрече. Казахстан хорошо обороняется, у белорусов в атаке мало что выходит. Тут и 0:0 может быть», — сказал Титов.



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