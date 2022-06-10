Беларусь — Казахстан: где бесплатно смотреть матч 10 июня 2022 года

10 июня в сербском городе Нови-Сад состоится матч третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными Беларуси и Казахстана.

Зарема обратилась к Паоло Ваноли.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск, прямую трансляцию можно будет посмотреть на «Okko Спорт». Также бесплатная онлайн-трансляция доступна на официальных сайтах телеканалов «Беларусь 5» и Qazsport.



За последние 15 лет команды играли друг против друга пять раз. Четырежды сильнее оказалась сборная Беларуси, ещё в одной игре состоялась ничья.



Сборная Казахстана начала Лигу наций с двух побед всухую — над Азербайджаном (2:0) и Словакией (1:0). Сборная Беларуси имеет в активе одно очко: после поражения от Словакии (0:1) и ничьей с Азербайджаном (0:0).

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