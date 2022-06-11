Букмекеры оценили шансы сборной Польши победить Нидерланды после 1:6 от Бельгии

11 июня состоится матч 3-го тура Лиги наций Нидерланды — Польша. Начало – в 21:45 мск.

Прогноз на матч Украина — Армения с коэффициентом 9.60.

Во втором туре Лиги наций сборная Польши потерпела поражение от Бельгии со счётом 1:6.

Букмекеры отдают явное предпочтение подопечным Луи ван Гала: поставить на победу голландцев предлагают с коэффициентом 1.41. Успех поляков идёт за 8.40. На ничью дают коэффициент 5.05.



Аналитики убеждены, что матч Нидерланды — Польша станет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.22.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол в исполнении сборной Польши идёт с коэффициентом 1.77.

Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.97. Если сборная Нидерландов выиграет в первом тайме, зайдёт коэффициент 1.83.

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