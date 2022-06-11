Букмекеры оценили шансы сборной Польши победить Нидерланды после 1:6 от Бельгии

11 июня состоится матч 3-го тура Лиги наций Нидерланды — Польша. Начало – в 21:45 мск.
Прогноз на матч Украина — Армения с коэффициентом 9.60.
Во втором туре Лиги наций сборная Польши потерпела поражение от Бельгии со счётом 1:6.
Букмекеры отдают явное предпочтение подопечным Луи ван Гала: поставить на победу голландцев предлагают с коэффициентом 1.41. Успех поляков идёт за 8.40. На ничью дают коэффициент 5.05.
Аналитики убеждены, что матч Нидерланды — Польша станет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.22.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол в исполнении сборной Польши идёт с коэффициентом 1.77.
Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.97. Если сборная Нидерландов выиграет в первом тайме, зайдёт коэффициент 1.83.
Ловчев: порой становится стыдно за «Спартак».
Спортивный юрист рассказал, что грозит «Спартаку» в случае бойкота Суперкубка.
Ковтун: похоже, у «Спартака» своё представление о тренерах.
Пименов: как Федотов может уйти от Ротенберга в ЦСКА?
- 11 июня 2022
-
08:30
-
08:00
-
06:00
-
04:48
-
03:49
-
03:00
-
01:44
- 10 июня 2022
-
20:00
-
19:57
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
06:00
-
05:14
-
04:27
-
03:40
-
01:32
- 9 июня 2022
-
21:13
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00