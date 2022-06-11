«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: прогноз Максима Лебедева на 6-й матч серии плей-офф НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на шестой матч третьего раунда Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс».

Ставка: победа «Тампы» за 1.98.

«Можно, конечно, поговорить о фигурном катании, но оно хоккею сильно проигрывает, поскольку в нём нельзя опираться на клюшку и бить партнёра. Поэтому поговорим лучше о своём, хоккейном, тем более что серия «Тампа» — «Рейнджерс» вышла на финишную прямую, и совсем скоро всё закончится.

НХЛ объявила расписание финала Кубка Стэнли.

Но как всё начиналось! Как в начале шли «рейнджеры», одержавшие две победы подряд в двух первых матчах. Но потом, как все и ожидали, и сами «рейнджеры» «поднаелись», и «Тампа» постепенно раздухарилась. И вот уже «Тампа» ведёт в серии, а враг в лице «рейнджеров» повержен и бежит.



Теоретически в этой серии может быть ещё два матча. Но практически, скорее всего, процентов на 95, всё закончится уже в шестой игре. Для того, чтобы не закончилось, что-то страшное и совершенно непотребное должно произойти с Василевским, который набрал привычные для себя тонус и форму. А это означает, что больше одной шайбы за матч забить ему не удаётся никому из «рейнджеров», включая Панарина. Который, скажем честно, уже во вторых периодах еле волочит ноги.



Уверен, что Вася прекрасно знает, как надо готовиться к решающему матчу, и подготовится к нему в полной мере. Уверен также, что у Игоря Шестёркина «Везина» уже в кармане, и для неё не придётся творить ещё одно хоккейное чудо – он и так в нынешнем сезоне натворил столько, что хватит на добрую пятёрку вратарей.

Панарин назвал главную причину поражения «Рейнджерс» в пятом матче с «Тампой».

Вижу два возможных варианта развития событий в шестой игре. По первому варианту она практически ничем не будет отличаться от матча под номером пять. То есть шайб будет совсем немного, но при этом в гостевых воротах их побывает на одну больше, чем в хозяйских. Вновь у «рейнджеров» будет достаточно жалкая попытка финального штурма, поскольку сил на него уже не останется. И это может снова завершиться шайбой в пустую «калитку».

По второму варианту «Тампе» удастся не просто открыть счёт, но сделать это достаточно быстро, в первом периоде. А дальше она примется «расстреливать» «рейнджеров» убийственными контратаками.

В итоге «Тампа» набросает целую кучу шайб. Хотя в этой серии, где лоб в лоб сошлись два гениальных русских вратаря, само понятие «куча» весьма и весьма относительно.



Но при любом варианте «Тампа» в итоге побеждает и выходит в финал, где её уже боится «Колорадо». Почему боится? Потому что у «Тампы» есть Вася, а у «Колорадо» — только Францоуз, которому до Васи, как до китайской границы на четвереньках. Вот такой у меня далеко идущий прогноз».

Бывший хоккеист «Питтсбурга» сравнил Кучерова с Лемьи и Гретцки.

В США осудили Овечкина за фотографию с Нагорным.

Жамнов рассказал, что не взял Кузьменко на ОИ-2022 из-за подозрительных микротравм.

Бывший игрок «Спартака» Людучин рассказал о драке с Максимом Рыбиным.

Кучеров вышел на 30-е место в списке лучших бомбардиров в истории Кубка Стэнли.