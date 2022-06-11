Англия – Италия: ставка Дениса Казанского на матч Лиги наций сезона-2022/2024

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Лиги наций Англия – Италия.
Ставка: победа англичан за 1.85.
«Англия – Италия вновь сходятся между собой, как это было не так давно на «Уэмбли» в финале Евро. Думаю, вы прекрасно помните, что случилось в серии послематчевых пенальти – «чудесная» замена Гарета Саутгейта.
Прогноз на матч Украина — Армения с коэффициентом 9.60.
Но сейчас Италия попала в тяжёлую яму и не похожа на себя. У Англии дела тоже идут не очень – поражение от Венгрии, ничья с Германией. Но тут, я думаю, обстоятельства за Гарета Саутгейта. Он находится под серьёзной критикой, потому что нужна стабильная игра, и большая победа ему просто необходима перед чемпионатом мира.
Трибуны дадут своей команде достаточно энергетики, поэтому в этой ситуации Англия победит. Ни одного сухого матча у итальянцев в последних встречах не было, а англичанам кровь из носу нужна победа. Уверен в победе сборной Англии».
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Прогноз на матч Англия — Италия с коэффициентом 7.50.
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