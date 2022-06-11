Нидерланды — Польша: прогноз Романа Гутцайта на первый матч поляков после 1:6 от Бельгии

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Роман Гутцайт дал прогноз на матч третьего тура Лиги наций сезона-2022/2024 Нидерланды — Польша, который пройдёт в Роттердаме.
Прогноз на матч Украина — Армения с коэффициентом 9.60.
Ставка: общий тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.72.
«Сборная Нидерландов после двух побед на старте стала одним из фаворитов Лиги наций. Голландцы очень качественно провели игру с Уэльсом.
Прогноз на матч Англия — Италия с коэффициентом 7.50.
Матч с бельгийцами — настоящая удача. Впервые с 1997 года Нидерланды победили Бельгию, да ещё и на её поле. Голландцы сейчас хороши, но и поляки могут порадовать результативностью. Они могут много пропустить, но способны обыграть, например, Уэльс.
Обе команды отлично играют в нападении, поэтому жду забитые голы с обеих сторон. На тотал больше 2.5 гола дают неплохой коэффициент», — сказал Гутцайт.
Ловчев: порой становится стыдно за «Спартак».
Спортивный юрист рассказал, что грозит «Спартаку» в случае бойкота Суперкубка.
Орлов: «Зенит» покажет «Спартаку», почему именно он чемпион страны.
Мата эмоционально попрощался с «Манчестер Юнайтед».
- 11 июня 2022
-
11:45
-
11:01
-
10:15
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
06:00
-
04:48
-
03:49
-
03:00
-
01:44
- 10 июня 2022
-
20:00
-
19:57
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
06:00
-
05:14
-
04:27
-
03:40
-
01:32
- 9 июня 2022
-
21:13
-
19:30
-
19:00