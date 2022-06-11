Нидерланды — Польша: прогноз Романа Гутцайта на первый матч поляков после 1:6 от Бельгии

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Роман Гутцайт дал прогноз на матч третьего тура Лиги наций сезона-2022/2024 Нидерланды — Польша, который пройдёт в Роттердаме.

Прогноз на матч Украина — Армения с коэффициентом 9.60.

Ставка: общий тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.72.

«Сборная Нидерландов после двух побед на старте стала одним из фаворитов Лиги наций. Голландцы очень качественно провели игру с Уэльсом.

Прогноз на матч Англия — Италия с коэффициентом 7.50.

Матч с бельгийцами — настоящая удача. Впервые с 1997 года Нидерланды победили Бельгию, да ещё и на её поле. Голландцы сейчас хороши, но и поляки могут порадовать результативностью. Они могут много пропустить, но способны обыграть, например, Уэльс.

Обе команды отлично играют в нападении, поэтому жду забитые голы с обеих сторон. На тотал больше 2.5 гола дают неплохой коэффициент», — сказал Гутцайт.

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