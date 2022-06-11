Англия – Италия: прогноз Егора Титова на матч Лиги наций 11 июня 2022 года

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Англия – Италия.
Прогноз на матч Украина — Армения с коэффициентом 9.60.
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.72.
«Повторение финала чемпионата Европы. Интересно будет посмотреть, как изменятся команды. Но здесь, наверное, Англия уже ощутимый фаворит. У Италии идёт перестройка, новых игроков там пробуют, должны новые лидеры вырасти взамен ушедших. У Англии команда в самом соку, она развивается.
Но после двух туров у Англии всего одно очко — проиграли венграм, сыграли вничью с Германией. Но теперь наконец-то игра дома, надо брат своё. Итальянцы понимают, что их сразу начнут прессинговать, высоко встречать. К этому надо быть готовыми.
С другой стороны, Италия и не готова с такой Англией играть от себя. Зато любая итальянская команда умеет грамотно играть в обороне. Поэтому Италия сядет глубоко, насытит зоны возле штрафной и предложит англичанам всё это вскрывать. А против таких соперников Англия выглядит не очень здорово. Мастерство есть. Но командно англичане пока так и не научились играть в позиционной атаке.
Так что моя ставка — тотал меньше 2.5 мяча. Не жду здесь обилия голов. Уверен в прогнозе на 8 из 10».
Прогноз на матч Англия — Италия с коэффициентом 7.50.
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