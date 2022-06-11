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Уэльс – Бельгия: прогноз Дениса Казанского на первый матч бельгийцев после 6:1 с Польшей

Уэльс – Бельгия: прогноз Дениса Казанского на первый матч бельгийцев после 6:1 с Польшей
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Лиги наций сезона-2022/2024 Уэльс – Бельгия.

Прогноз на матч Украина — Армения с коэффициентом 9.60.

Ставка: победа сборной Бельгии в матче и обе забьют за коэффициент 3.84.

«Уэльс в Кардиффе принимает Бельгию, где будет довольно много мячей. Я в этом уверен, потому что Уэльс даже в похмельном футболе против сборной Нидерландов умудрился забить. Уэльс очень мало матчей сыграл в ноль, не забивая.

Прогноз с коэффициентом 7.50 на матч Англия — Италия.

Думаю, что на своём стадионе Уэльс в ворота Бельгии закатит, тем более что Бельгия пропускает регулярно. У сборной Бельгии много приключений, мозаичный состав, который может устроить фестивальный футбол, невзирая на территорию соперника.

Думаю, что в этом матче обе команды забьют и Бельгия победит. Весело будет, в общем», — считает Казанский.

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