Уэльс – Бельгия: прогноз Дениса Казанского на первый матч бельгийцев после 6:1 с Польшей

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Лиги наций сезона-2022/2024 Уэльс – Бельгия.
Прогноз на матч Украина — Армения с коэффициентом 9.60.
Ставка: победа сборной Бельгии в матче и обе забьют за коэффициент 3.84.
«Уэльс в Кардиффе принимает Бельгию, где будет довольно много мячей. Я в этом уверен, потому что Уэльс даже в похмельном футболе против сборной Нидерландов умудрился забить. Уэльс очень мало матчей сыграл в ноль, не забивая.
Прогноз с коэффициентом 7.50 на матч Англия — Италия.
Думаю, что на своём стадионе Уэльс в ворота Бельгии закатит, тем более что Бельгия пропускает регулярно. У сборной Бельгии много приключений, мозаичный состав, который может устроить фестивальный футбол, невзирая на территорию соперника.
Думаю, что в этом матче обе команды забьют и Бельгия победит. Весело будет, в общем», — считает Казанский.
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