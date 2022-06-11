Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги наций Англия – Италия 11 июня 2022 года

Телекомментатор и футбольный эксперт Виктор Гусев поделился своим прогнозом на матч Лиги наций Англия — Италия.
Прогноз на матч Украина — Армения с коэффициентом 9.60.
Ставка: обе забьют за 2.01.
«Это странно, но между собой сыграют аутсайдер и лидер группы. Англичане плохо стартовали в Лиге наций, а итальянцы лидируют в данном квартете. Это уже второе появление итальянцев в Англии за последние 10 дней. В Финалиссима они 1 июня проиграли Аргентине на «Уэмбли» со счётом 0:3.
В девяти выездных последних матчах Италии одна из команд не забивала, а в семи из них в общей сложности забивалось не более двух мячей. У Англии Кейн продолжает проявлять свои бомбардирские качества. Можно ожидать от него гол. На англичан набросились после первых матчей, упрекая в отсутствии организованной игры в нападении. Может быть, Гарет Саутгейт и поменяет состав, учитывая критику.
В сборной Италии перелом пальца у основного голкипера Доннаруммы. Это может сказаться на забитых голах. Как мне кажется, можно ожидать домашний гол в исполнении англичан. Команда Роберто Манчини, в свою очередь, может рассчитывать на неповоротливость обороны англичан. У итальянцев есть симпатичные молодые игроки. Есть претензии к вратарю англичан Пикфорду. Поэтому можно ожидать забитый мяч и в исполнении гостей. Мне кажется, что забить по силам обеим командам».
Прогноз на матч Англия — Италия с коэффициентом 7.50.
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