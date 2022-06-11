Англия – Италия: прогноз Александра Елагина на матч Лиги наций

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Александр Елагин дал прогноз на матч Англия – Италия.
Прогноз на матч Украина — Армения с коэффициентом 9.60.
Ставка: победа англичан за 1.84.
«Это матч третьей группы элитной Лиги А, в которую, кроме наших героев, входят Венгрия и Италия. Италией по-прежнему руководит Роберто Манчини, даже после оглушительного провала и невыхода на чемпионат мира. Отметим, что итальянцы не пробились на мировое первенство дважды подряд.
Итальянцы лидируют в группе, а вот англичане подходят к третьему туру на последнем месте в квартете, забив всего один гол за два матча — с пенальти. Матч пройдёт без зрителей, однако детям проход на стадион будет открыт. Это реакция УЕФА на расистские оскорбления с английских трибун в финале чемпионата Европы, в котором они проиграли именно Италии. Думаю, мотивация у англичан будет запредельной, поэтому ожидаю победу хозяев».
Прогноз на матч Англия — Италия с коэффициентом 7.50.
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