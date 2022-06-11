Валентина Шевченко — Тайла Сантос: прогноз Вадима Тихомирова на титульный бой 12 июня

Эксперт в смешанных единоборствах Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Валентина Шевченко – Тайла Сантос в рамках турнира UFC 275.
Ставка: полный бой — нет за 1.80.
«Впереди у нас титульный бой с участием Валентины Шевченко и Тайлы Сантос. Интересный поединок, на который крайне сложно дать прогноз.
Прогноз с коэффициентом 4.90 на бой Тейшейра — Прохазка.
Шевченко доминирует в своём дивизионе, поэтому в её соперниц не верят, даже если она встречается с серьёзными противниками. Найти интересный коэффициент на этот бой довольно сложно, поэтому давайте размышлять.
Первая деталь, которая бросилась мне в глаза, – это соперницы Сантос, которых она финишировала. У неё 10 нокаутов, но половина из них над девушками, у которых нет побед в ММА.
Шевченко может драться, как она сама захочет, поэтому трудно что-то прогнозировать. Победит она досрочно или решением судей – зависит от неё.
Ещё один фактор – это фактор первого титульного боя. Думаю, что Сантос психологически может подгореть. Несмотря на послужной список Сантос и все расклады, этот бой точно не дойдёт до решения судей. Сантос будет драться эмоционально, поэтому будут ошибки, на которых Шевченко её может поймать. Я бы взял ставку «полный бой – нет» за коэффициент 1.80».
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