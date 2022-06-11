Беларусь — Казахстан: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

Сборные Беларуси и Казахстана разошлись миром в третьем туре Лиги наций УЕФА. Матч состоялся на нейтральном поле из-за санкций УЕФА в отношении правительства Беларуси.

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Игра прошла на стадионе «Караджордже — Войводина» в городе Нови-Сад (Сербия) и закончилась со счётом 1:1.



На 13-й минуте отличился Абат Аймбетов, голевой пас на счету Яна Вороговского. На 84-й минуте Владислав Малькевич провёл ответный мяч после передачи Валерия Громыко. В оставшееся время соперники создали несколько неплохих моментов, но счёт не изменился.

Сборная Казахстана набрала семь очков и занимает первое место в турнирной таблице группы 3 Лиги С. Сборная Беларуси располагается на третьей позиции с двумя баллами.

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