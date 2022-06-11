Дания — Хорватия: результат матча, кто выиграл, как сыграли, кто забил

Сборная Дании проиграла команде Хорватии в третьем туре Лиги наций УЕФА. Встреча состоялась в Копенгагене на стадионе «Паркен», итоговый счёт — 1:0 в пользу гостей.

Ловчев: порой становится стыдно за «Спартак».

Единственный гол состоялся в середине второго тайма. После розыгрыша углового Марсело Брозович навесил в штрафную, мяч после рикошета отскочил к Марио Пашаличу, а тот с близкого расстояния пробил Каспера Шмейхеля.

В оставшееся время сборная Дании имела несколько перспективных стандартов, но не смогла уйти от поражения. Скандинавы совершили 14 ударов, однако лишь один пришёлся в створ ворот.

Сборная Дании набрала шесть очков в трёх турах Лиги наций, в активе команды Хорватии четыре балла.

Спортивный юрист рассказал, что грозит «Спартаку» в случае бойкота Суперкубка.



Ковтун: похоже, у «Спартака» своё представление о тренерах.



РФС одобрил переименование «Нижнего Новгорода».

Российская гандболистка, бывшая украинка Манагарова прокомментировала ситуацию на Украине.

Пименов: как Федотов может уйти от Ротенберга в ЦСКА?