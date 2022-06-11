Венгрия — Германия: ставка Эльвина Керимова на матч Лиги наций 11 июня 2022 года

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги наций Венгрия — Германия.

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Ставка: победа Германии и тотал больше 2.5 мяча за 2.18.

«Продолжаем говорить о Лиге наций, Венгрия встречается с Германией. Венгры уже успели сотворить сенсацию, обыграв на своём поле Англию. Венгрия играет от обороны, садится низким блоком и делает ставки на контратаки. Она сумела создать проблемы англичанам, которые большого количества моментов не создавали и свои трудности по ходу матча не решили. Но во втором матче венгры уступили Италии со счётом 1:2, хотя должны были проиграть крупнее. Не всегда венгерский «автобус» работает. Я думаю, что в предстоящем матче Венгрию ждёт незавидная участь.



Что касается Германии, то она дважды сыграла вничью 1:1 – с Италией в гостях и с Англией дома. Матчи получились разные, но в игре с Венгрией Германия должна добыть свою первую победу. В турнирном плане она ей очень нужна, чтобы выиграть группу. Немцы в состоянии быстро двигать мяч, прессинговать. Мне кажется, что Германия своё должна взять. Я ставлю на победу Германии через тотал больше 2.5 мяча».

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