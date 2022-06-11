Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Венгрия — Германия: ставка Эльвина Керимова на матч Лиги наций 11 июня 2022 года

Венгрия — Германия: ставка Эльвина Керимова на матч Лиги наций 11 июня 2022 года
Комментарии

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги наций Венгрия — Германия.

Ловчев: порой становится стыдно за «Спартак».

Ставка: победа Германии и тотал больше 2.5 мяча за 2.18.

«Продолжаем говорить о Лиге наций, Венгрия встречается с Германией. Венгры уже успели сотворить сенсацию, обыграв на своём поле Англию. Венгрия играет от обороны, садится низким блоком и делает ставки на контратаки. Она сумела создать проблемы англичанам, которые большого количества моментов не создавали и свои трудности по ходу матча не решили. Но во втором матче венгры уступили Италии со счётом 1:2, хотя должны были проиграть крупнее. Не всегда венгерский «автобус» работает. Я думаю, что в предстоящем матче Венгрию ждёт незавидная участь.

Что касается Германии, то она дважды сыграла вничью 1:1 – с Италией в гостях и с Англией дома. Матчи получились разные, но в игре с Венгрией Германия должна добыть свою первую победу. В турнирном плане она ей очень нужна, чтобы выиграть группу. Немцы в состоянии быстро двигать мяч, прессинговать. Мне кажется, что Германия своё должна взять. Я ставлю на победу Германии через тотал больше 2.5 мяча».

Спортивный юрист рассказал, что грозит «Спартаку» в случае бойкота Суперкубка.

Ковтун: похоже, у «Спартака» своё представление о тренерах.

Пименов: как Федотов может уйти от Ротенберга в ЦСКА?

Канчельскис: «Спартак» вечно жалуется, чемпион по нытью!

Венгрия — Германия. Проблемы немцев с УЕФА отойдут на второй план Венгрия — Германия. Проблемы немцев с УЕФА отойдут на второй план
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022