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Англия — Италия: смотреть онлайн матч 11 июня, прямой эфир, какой канал, трансляция

Англия — Италия: смотреть онлайн матч 11 июня, прямой эфир, какой канал, трансляция
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Сегодня, 11 июня, состоится матч третьего тура Лиги наций Англия — Италия. Начало игры — в 21:45 мск.

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На территории Российской Федерации прямую трансляцию встречи можно посмотреть только платно с помощью видеосервиса «Okko Спорт». Общедоступные ТВ-каналы игру транслировать не будут.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех итальянцев оценён экспертами в 5.15. Ставки на ничью принимаются за 3.64.

Букмекеры считают, что матч Англия — Италия получится нерезультативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» можно за 2.01.

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