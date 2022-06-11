Нидерланды — Польша: онлайн трансляция, где смотреть в прямом эфире матч 11 июня

Сегодня, 11 июня, состоится матч третьего тура Лиги наций Нидерланды — Польша. Начало – в 21:45 мск.

Ловчев: порой становится стыдно за «Спартак».

На территории Российской Федерации прямую трансляцию встречи Нидерланды – Польша можно посмотреть только на платном видеосервисе «Okko Спорт». Общедоступные ТВ-каналы игру транслировать не будут.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу голландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех поляков оценивается в 8.40. На ничью дают коэффициент 5.05.



Букмекеры уверены, что матч Нидерланды — Польша получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.97.

Спортивный юрист рассказал, что грозит «Спартаку» в случае бойкота Суперкубка.



Кержаков: «Нижний» начал сборы без меня, готов рассматривать другие предложения.



В Москве начался матч длиной в 1922 минуты.



Канчельскис: «Спартак» вечно жалуется, чемпион по нытью!