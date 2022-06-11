Венгрия — Германия: прямая трансляция матча 11 июня 2022 года, где смотреть онлайн, эфир

Сегодня, 11 июня, состоится матч третьего тура Лиги наций Венгрия – Германия. Начало – в 21:45 мск.
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На территории Российской Федерации прямую трансляцию встречи Венгрия – Германия можно посмотреть только платно с помощью видеосервиса «Okko Спорт». Общедоступные ТВ-каналы игру транслировать не будут.
Эксперты уже дали прогноз на матч, они считают фаворитами гостей: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех венгров оценивается в 7.60. На ничью дают коэффициент 4.90.
Букмекеры считают, что матч Венгрия – Германия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.82. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.06.
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