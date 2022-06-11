Уэльс — Бельгия: онлайн-трансляция матча Лиги наций 11 июня, где смотреть в прямом эфире

Сегодня, 11 июня, состоится матч третьего тура Лиги наций Уэльс — Бельгия. Начало игры — в 21:45 мск.
Прогноз на матч Уэльс — Бельгия с коэффициентом 3.76.
На территории Российской Федерации прямую трансляцию встречи Уэльс – Бельгия можно посмотреть только на платном видеосервисе «Okko Спорт». Общедоступные ТВ-каналы игру транслировать не будут.
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на успех бельгийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Победа валлийцев оценена в 4.10. Заключить пари на ничью можно за 3.60.
Букмекеры считают, что матч Уэльс — Бельгия не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.80. Если сумеют отличиться обе сборные, сыграет коэффициент 1.86. Поставить на противоположный исход можно за 1.88.
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