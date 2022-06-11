Валентина Шевченко — Тайла Сантос: смотреть онлайн бесплатно бой UFC 27, трансляция, канал

Турнир UFC 275 начнётся в ночь с 11 на 12 июня мск в Сингапуре. В соглавном бою турнира подерутся спортсменка из Кыргызстана Валентина Шевченко и бразильянка Тайла Сантос, на кону – чемпионский пояс UFC в женском наилегчайшем весе.

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В главном событии вечера Гловер Тейшейра и Иржи Прохазка оспорят пояс в полутяжёлом весе. Также в турнире примет участие россиянин Рамазан Эмеев, которого ждёт бой с Джеком Маддаленой.



Ранние прелимы турнира UFC 275 стартуют в 1:30 мск. Предварительный кард начинается в 2:30 мск, а основной — в 5:00 мск. Поединок Валентины Шевченко начнётся не ранее 6:45 мск.



Посмотреть трансляцию турнира UFC 275 с боем Валентины Шевченко и Тайлы Сантос можно в официальном приложении UFC Fight Pass. Также трансляция турнира будет доступна на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ».

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