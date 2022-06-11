«Тампа» — «Рейнджерс»: букмекеры оценили шансы Кучерова закончить серию в шестой игре

12 июня состоится шестой матч серии 1/2 финала плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало встречи — в 3:00 мск.
Почему «Тампа» закроет серию с «Рейнджерс» в шестом матче.
Счёт в серии 3-2 в пользу «Тампы». В случае победы подопечные Джона Купера пробьются в финал Кубка Стэнли.
Эксперты считают явным фаворитом действующего обладателя Кубка Стэнли. Поставить на победу «Тампы» в основное время можно с коэффициентом 1.98 (50%), успех «Рейнджерс» идёт за 3.62 (27%), а ничья после трёх периодов — за 4.58 (23%).
Аналитики не ждут от команд высокой результативности: тотал больше 5.5 гола идёт за 2.32, а тотал меньше 5.5 гола — за 1.75.
Итоговая победа «Тампы» в шестом матче доступна за 1.53. Если «Рейнджерс» сравняют счёт в серии, зайдёт коэффициент 2.65.
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