Беларусь или Россия? Прогноз экспертов на финал Хертогенбосха Соболенко — Александрова

Сегодня, 12 июня, Арина Соболенко и Екатерина Александрова сыграют в финале Открытого чемпионата Нидерландов в Хертогенбосхе. Начало — в 13:00 мск.

Медведев второй год подряд сыграет в финале травяного турнира.

Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Соболенко, коэффициент на победу спортсменки из Беларуси составляет 1.66, что приблизительно равно 60% вероятности. На успех Александровой предлагается заключить пари за 2.22 — 45% вероятности.



Аналитики сомневаются, что матч финала турнира в Хертогенбосхе Арина Соболенко — Екатерина Александрова получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 2.17, а тотал меньше 22.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.64.



Ставки на третий сет принимаются с коэффициентом 2.55. Если матч будем выигран подачей навылет, сыграет коэффициент 11.00.

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