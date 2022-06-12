Испания — Чехия: эксперты оценили шансы в матче Лиги наций

12 июня состоится матч 4-го тура Лиги наций Испания — Чехия. Начало игры запланировано на 21:45 мск.
Прогноз с коэффициентом 4.00 на матч Испания — Чехия.
Эксперты не сомневаются в подопечных Луиса Энрике: поставить на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 1.30. Успех чехов оценён экспертами в 10.25. Ставки на ничью принимаются за 5.45.
Аналитики ждут, что матч Испания — Чехия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.24.
Если забьют футболисты сборной Испании, сыграет коэффициент 1.07. Гол в исполнении сборной Чехии идёт с коэффициентом 1.98. Поставить на «обе забьют» можно за 2.17.
На победу сборной Испании всухую дают 2.16, волевая победа испанцев доступна за 8.40.
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