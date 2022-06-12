Букмекеры назвали шансы Криштиану Роналду забить в матче Швейцария — Португалия

12 июня состоится матч 4-го тура Лиги наций Швейцария — Португалия. Начало намечено на 21:45 мск.

Почему сборная Португалии легко победит бывшего тренера «Спартака».

Аналитики склоняются к победе подопечных Фернанду Сантуша: поставить на победу португальцев предлагается с коэффициентом 2.06. Успех швейцарцев идёт за 3.74. На ничью дают коэффициент 3.60.



Эксперты не уверены, что матч Швейцария — Португалия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.93.

Если забьют футболисты сборной Швейцарии, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.79.

Гол в исполнении португальского нападающего Криштиану Роналду оценён в 1.80. Это примерно 55% вероятности.

Мостовой: на всю РПЛ всего два нападающих могут обыграть защитника.

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