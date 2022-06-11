Букмекеры назвали шансы сборной Грузии одержать четвёртую победу подряд в Лиге наций

12 июня состоится матч четвёртого тура Лиги наций Грузия — Болгария. Начало игры — в 19:00 мск.
Прогноз на матч Грузия — Болгария с коэффициентом 3.05.
Сборная Грузии стартовала в Лиге наций УЕФА с трёх побед подряд.
Эксперты отдают явное предпочтение подопечным Вилли Саньоля: поставить на победу сборной Грузии предлагается с коэффициентом 1.30. Успех команды Болгарии доступен за 5.75. Ставки на ничью принимаются за 3.92.
Аналитики думают, что матч Грузия — Болгария не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81.
Если забьют футболисты сборной Грузии, сыграет коэффициент 1.16. Гол в исполнении сборной Болгарии идёт с коэффициентом 1.76. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.08.
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