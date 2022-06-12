Нидерланды — Польша: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

Сборные Нидерландов и Польши сыграли вничью в третьем туре Лиги наций УЕФА. Игра прошла на стадионе «Де Куйп (Фейеноорд)» в Роттердаме (Нидерланды), итоговый счёт — 2:2.

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В середине первого тайма Мэтти Кэш вывел гостей вперёд с передачи Николы Залевского. На 49-й минуте Пётр Зелиньски удвоил преимущество Польши, результативный пас выполнил Пшемыслав Франковски.



Спустя две минуты Дави Классен отыграл один мяч, а ещё через три минуты Дензел Дюмфрис забил второй гол голландцев. Результативная передача на счету Мемфиса Депая.

В компенсированное ко втором тайму время Депай мог принести сборной Нидерландов победу, однако не сумел реализовать пенальти.

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