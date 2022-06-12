Испания — Чехия: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги наций УЕФА 12 июня 2022 года

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч Лиги наций Испания – Чехия.
Прогноз с коэффициентом 4.00 на матч Испания — Чехия.
Ставка: победа испанцев с форой (-1.5) за 1.88.
«Как я и думал, Испания потихоньку прибавляет. После двух ничьих добилась победы. Хоть счёт и небольшой против Швейцарии, но победа уверенная, с большим процентом владения мячом.
Испанцы играют в свой футбол, прибавляют от матча к матчу, энергии много не затрачивают. Поэтому играть им легче. В очередной раз Энрике произвёл умеренную ротацию, футболисты получают дозированную нагрузку, сохраняют свежесть. Тем более Испания играет дома. Перед своими болельщиками футболисты должны показать хорошую игру.
У сборной Чехии силы заканчиваются. Это было видно и в матче с Португалией, где счёт не был разгромным (хотя мог быть). Было очевидно, что Португалия полностью доминирует, а чехи потратили остатки сил. Мне кажется, в Испанию они приедут измождёнными.
Думаю, что в этой встрече хозяева будут владеть полнейшим преимуществом по проценту владения, по ударам, по моментам. Скорее всего, Испания уверенно победит и не пропустит. А может забить два-три мяча. Мой прогноз – Ф1 (-1.5)».
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