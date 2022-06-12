Эксперты оценили шансы Даниила Медведева выиграть первый титул в сезоне

Сегодня, 12 июня, Даниил Медведев и Тим ван Рейтховен сыграют в финале Открытого чемпионата Нидерландов в Хертогенбосхе среди мужчин. Начало — не ранее 15:30 мск.

Медведев второй год подряд сыграет в финале травяного турнира.

Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева, коэффициент на победу россиянина составляет 1.15, что приблизительно равно 87% вероятности. На успех Рейтховена предлагается заключить пари за 5.50 — 18% вероятности.



Аналитики сомневаются, что матч финала турнира АТР-250 на траве в Хертогенбосхе среди мужчин получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 2.17, а тотал меньше 22.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.65.



Ставки на третий сет принимаются с коэффициентом 3.30.

Напомним, что Даниил Медведев может выиграть свой первый титул в нынешнем сезоне. Последний раз в финале россиянин играл в начале 2022 года на Austrelian Open.

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