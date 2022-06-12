Испания — Чехия: ставка Дениса Наливайко на матч 4-го тура Лиги наций — 2022/2024

Денис Наливайко — спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу — дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА, в котором сыграют Испания — Чехия.
Прогноз с коэффициентом 4.00 на матч Испания — Чехия.
Ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.72.
«Обсуждаем матч Испания – Чехия в Лиге наций. Понятно, что есть очевидный фаворит, но сборная Чехии здорово себя проявила на Евро, да и в последнее время играет очень неплохо.
Надо смотреть, как испанцы сыграли против Швейцарии. Они выиграли в гостях 1:0, а Чехия сейчас стабильнее и сильнее швейцарцев. После тяжёлого сезона и последних матчей сборной Испании, мне кажется, испанцы много чехам не забьют. Предлагаю взять максимально безопасную, на мой взгляд, ставку – тотал меньше 3 мячей».
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