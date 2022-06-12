Эксперты оценили шансы «Тампа-Бэй Лайтнинг» выиграть третий Кубок Стэнли подряд

Накануне завершилась серия финала Восточной конференции между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в шести матчах одержала «Тампа». Теперь команде предстоит сразиться в финале Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».

Кучеров рассказал, что для него значит третий подряд выход в финал НХЛ.

Букмекеры уже дали свой прогноз — они считают, что «Лайтнинг» не смогут выиграть третий Кубок Стэнли подряд. Победа оценена коэффициентом 2.30, что приблизительно 43% вероятности. Успех «Колорадо» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62 — 61% вероятности.

При этом аналитики прогнозируют, что серия продлится минимум пять матчей: поставить на тотал больше 4.5 игры в серии можно за 1.07.

Кроме того, можно сделать ставку на то, что MVP финала Кубка Стэнли станет российский игрок. Коэффициент предлагают 3.20.

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