Дания — Австрия: эксперты оценили шансы команд в игре Лиге наций

13 июня в Копенгагене состоится матч 4-го тура Лиги наций Дания — Австрия. Начало игры — в 21:45 мск.

Прогноз с коэффициентом 7.80 на матч Дания — Австрия.

Эксперты считают явным фаворитом скандинавов: поставить на победу датчан предлагают с коэффициентом 1.90. Успех австрийцев доступен за 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.58.



Аналитики считают, что матч Дания — Австрия не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80.

Если сборная Дании сможет отличиться, сыграет коэффициент 1.22. Гол в исполнении команды Австрии доступен с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.92.

На гол в каждом тайме дают 1.80, на результативную ничью — 5.10.

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