Швейцария — Португалия: прогноз Александра Неценко на матч Лиги наций 12 июня

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч Лиги наций Швейцария — Португалия.
Почему сборная Португалии легко победит бывшего тренера «Спартака».
Ставка: португальцы не проиграют и тотал меньше 3.5 мяча за 1.82.
«Швейцария в Лиге наций сыграет против Португалии. Я бы не ждал такого голевого водопада, который случился в матче между этими командами в Лиссабоне, где португальцы забили четыре безответных мяча, а могли и все восемь.
Во-первых, Роналду не поехал в Женеву, как не поехали Геррейру и Моутинью. Кроме того, давайте не забывать, что Швейцария сыграла намного лучше следующий матч после разгрома от португальцев — дома против испанцев пропустила только один гол.
В последних 11 очных матчах швейцарцы выиграли только два раза. Последние три встречи между этими командами заканчивались победой сборной Португалии.
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У Португалии в последних пяти матчах четыре победы и одна ничья. У швейцарцев в 2022 году пять матчей без побед – ничья и четыре поражения. Но в последних восьми матчах дома Швейцария пропускала не более одного гола. Кроме того, сборная Португалии в Лиге наций не потерпела ни одного поражения на выезде.
Моя ставка очень простая – Португалия не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.82. Почему тотал меньше 3.5 мяча? В четырёх из пяти матчей Швейцарии дома этот тотал не пробивался. Кроме того, в трёх из пяти матчей Португалии в гостях тоже не пробивался тотал 3.5 мяча».
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