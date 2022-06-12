Букмекеры назвали шансы «Спартака» стать чемпионом России с Абаскалем

На днях московский «Спартак» объявил о подписании контракта с Гильермо Абаскалем. Теперь красно-белых возглавляет 33-летний испанский специалист, который ранее работал в швейцарском «Базеле».
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Букмекеры уже оценили шансы столичного клуба выиграть в следующем сезоне чемпионата России. По мнению экспертов, вероятность того, что Абаскаль приведёт «Спартак» к золотым медалям в первый год работы, составляет 6%.
Сделать ставку на чемпионство москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 15.00.
Кроме того, букмекеры предлагают сделать ставку на то, что Абаскаль сумеет выиграть любой из трёх трофеев в России уже в этом году. Если испанец возьмёт Кубок Премьер-Лиги, Кубок России или Суперкубок, сыграет коэффициент 2.75.
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