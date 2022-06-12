Швейцария — Португалия: прямой эфир, где смотреть онлайн, прямая трансляция, какой канал

Сегодня, 12 июня, состоится матч 4-го тура Лиги наций Швейцария — Португалия. Начало — в 21:45 мск.
Почему сборная Португалии легко победит бывшего тренера «Спартака».
На территории России трансляцию встречи можно посмотреть только с помощью видеосервиса «Okko Спорт». Также будут транслировать букмекеры на своих сайтах.
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06. Успех швейцарцев оценивается в 3.74. На ничью дают коэффициент 3.60.
Букмекеры сомневаются, что матч Швейцария — Португалия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.79.
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