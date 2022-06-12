Швейцария — Португалия: прямой эфир, где смотреть онлайн, прямая трансляция, какой канал

Сегодня, 12 июня, состоится матч 4-го тура Лиги наций Швейцария — Португалия. Начало — в 21:45 мск.

Почему сборная Португалии легко победит бывшего тренера «Спартака».

На территории России трансляцию встречи можно посмотреть только с помощью видеосервиса «Okko Спорт». Также будут транслировать букмекеры на своих сайтах.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06. Успех швейцарцев оценивается в 3.74. На ничью дают коэффициент 3.60.



Букмекеры сомневаются, что матч Швейцария — Португалия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.79.

В ЦСКА перейдёт защитник «Црвены Звезды».

Гаджиев: «Спартаку» надо жить по закону, а не по своим желаниям.

«Челси» пытается купить Левандовского, жена поляка не хочет в Лондон.

Акинфеев: с удивлением прочитал, что не хочу видеть кого-то в тренерах ЦСКА.

Каттани объяснил, почему «Спартак» подписал контракт с Рыбусом.

«Без стакана тяжело смотреть». Почему Роднина против пива на стадионах.