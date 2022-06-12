Испания — Чехия: где смотреть в прямом эфире, онлайн-трансляция, по какому каналу покажут

Сегодня, 12 июня, состоится матч 4-го тура Лиги наций Испания — Чехия. Начало игры — в 21:45 мск.

Прогноз с коэффициентом 4.00 на матч Испания — Чехия.

В России прямую трансляцию встречи можно посмотреть с помощью OTT-сервиса «Okko Спорт». Альтернативный вариант – сайты букмекерских компаний.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех чехов оценён экспертами в 10.25. Ставки на ничью принимаются за 5.45.



Букмекеры считают, что матч Испания — Чехия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98. Поставить на «обе забьют» можно за 2.17.

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