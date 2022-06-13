Эксперты оценили шансы сборной Франции одержать первую победу в Лиге наций

13 июня в Сен-Дени состоится матч 4-го тура Лиги наций Франция — Хорватия. Начало игры — в 21:45 мск.

Прогноз с коэффициентом 6.80 на матч Франция — Хорватия.

Сборная Франции занимает последнее место в группе после трёх туров, имея в активе два очка.

Эксперты не сомневаются в подопечных Дидье Дешама: поставить на победу сборной Франции предлагают с коэффициентом 1.58. Успех сборной Хорватии идёт за 6.80. Ставки на ничью принимаются за 4.50.



Аналитики не уверены, что матч Франция — Хорватия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00.

Если забьют футболисты сборной Франции, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей в исполнении Хорватии доступен с коэффициентом 1.76. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

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