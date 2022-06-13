Грузия — Болгария: результат матча, кто выиграл, какой счёт, как сыграли

Сборные Грузии и Болгарии сыграли вничью в четвёртом туре Лиги наций УЕФА. Встреча состоялась на стадионе «Динамо-Арена – Борис Пайчадзе» в Тбилиси (Грузия).
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Итоговый счёт — 0:0. Сборная Грузии имела внушительное территориальное преимущество и создала больше опасных моментов, но так и не сумела отличиться.
Соперниками национальных команд Болгарии и Грузии по четвёртой группе Лиги С являются сборные Северной Македонии и Гибралтара.
После четырёх туров сборная Грузии занимает первое место, имея в активе 10 очков. Второе место у Северной Македонии (7), третье – у Болгарии (3). На последней строчке расположился Гибралтар (1).
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